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الجزائر تكشف حقيقة أنباء تهريب الفرنسيين لقاعدة بيانات "مترو الجزائر"

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الجزائر تكشف حقيقة أنباء تهريب الفرنسيين لقاعدة بيانات
Reuters
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أكد المدير العام لمؤسسة "مترو الجزائر"، علي أرزقي، أن ما تم تداوله حول تهريب "الشريك" الفرنسي في المؤسسة لقاعدة البيانات عند مغادرته "ليس صحيحا".

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وقال أرزقي في تصريح في الإذاعة "الجزائرية الثالثة" إن "السبب الوحيد لتأخر استئناف عمل مترو الجزائر هو جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "ما تم تداوله حول تهريب الشريك الفرنسي في المؤسسة لقاعدة البيانات عند مغادرته ليس صحيحا".

وأوضح أن "الشركة تُسيّر حاليا بكوادر 100% جزائرية بعد انتهاء عقد الشريك الفرنسي، وأن سنوات الشراكة في التسيير بين الجانبين لسنوات سمحت بنقل الخبرة للجانب الجزائري".

وكشف المدير العام لمؤسسة "مترو الجزائر"، في وقت سابق، أنه "سيتم استلام مشروع توسعة المترو في خطه الرابط بين محطة الحراش ومطار هواري بومدين، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026".

المصدر: "الشروق"

 

 

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