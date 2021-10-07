المغرب.. الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وأعلن العاهل المغربي عن الحكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وأبقى محمد السادس على وزيري الخارجية والداخلية كما عين نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية، علما أنها كانت تشغل منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة:

عزيز أخنوش- رئيس الحكومة

عبد الوافي لفتيت- وزير الداخلية

ناصر بوريطة- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

عبد اللطيف وهبي- وزير العدل

أحمد التوفيق- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد حجوي- الأمين العام للحكومة

نادية فتاح العلوي- وزيرة الاقتصاد والمالية

نزار بركة- وزير التجهيز والماء

شكيب بنموسى- وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

نبيلة الرميلي- وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية

فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

محمد صديقي- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

يونس سكوري- وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات

رياض مزور- وزير الصناعة والتجارة

فاطمة الزهراء عمور- وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

عبد اللطيف ميراوي- وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

ليلى بنعلي- وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

محمد عبد الجليل- وزير النقل واللوجيستيك

محمد مهدي بنسعيد- وزير الشباب، والثقافة والتواصل

اعواطف حيار- وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وأدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.

المصدر: RT + وكالات