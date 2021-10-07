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تونس.. القبض على شخص بحوزته 306 غرام من مخدر الهيروين

أخبار العالم العربي

تونس.. القبض على شخص بحوزته 306 غرام من مخدر الهيروين
Reuters
عنصر من قوات الأمن التونسية - أرشيف
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أعلنت فرق الأمن بمطار تونس قرطاج، الخميس، ضبط 306 غرام من مادة الهيروين المخدرة، بحوزة مسافر تونسي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، الخميس: "تمكن أعوان شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، من حجز 306 غرام لدى مسافر تونسي، أثناء حلوله ببلادنا قادما من دولة أجنبية على متن إحدى الرحلات الجوية".

وأضافت: "باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالة محضر البحث رفقة المحجوز على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية للتعهد بمواصلة التحقيق".

المصدر: nessma

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