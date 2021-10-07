تونس.. القبض على شخص بحوزته 306 غرام من مخدر الهيروين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgeg
أعلنت فرق الأمن بمطار تونس قرطاج، الخميس، ضبط 306 غرام من مادة الهيروين المخدرة، بحوزة مسافر تونسي.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، الخميس: "تمكن أعوان شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، من حجز 306 غرام لدى مسافر تونسي، أثناء حلوله ببلادنا قادما من دولة أجنبية على متن إحدى الرحلات الجوية".
وأضافت: "باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالة محضر البحث رفقة المحجوز على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية للتعهد بمواصلة التحقيق".
المصدر: nessma
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.