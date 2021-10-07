تونس.. القبض على شخص بحوزته 306 غرام من مخدر الهيروين

أعلنت فرق الأمن بمطار تونس قرطاج، الخميس، ضبط 306 غرام من مادة الهيروين المخدرة، بحوزة مسافر تونسي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، الخميس: "تمكن أعوان شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، من حجز 306 غرام لدى مسافر تونسي، أثناء حلوله ببلادنا قادما من دولة أجنبية على متن إحدى الرحلات الجوية".

وأضافت: "باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالة محضر البحث رفقة المحجوز على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية للتعهد بمواصلة التحقيق".

المصدر: nessma