الإمارات تعلن مبادرة لتحقيق "الحياد المناخي" عام 2050

محمد بن زايد في جناح بلاده بمعرض إكسبو دبي ـ (وام)

أعلنت دولة الإمارات مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن ذلك الهدف.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "دولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050" وأضاف خلال الإعلان عن المبادرة من معرض "إكسبو دبي 2020"، إن الإمارات "ستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي".

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن بلاده هي "أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي".

وأضاف من جناح الإمارات في المعرض، أن الإعلان يأتي انسجاماً مع متطلبات "اتفاق باريس للمناخ"، وأن المبادرة "تعزز منظومة الإمارات الحيوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتؤثر إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي"

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية إن "المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 توفر فرصا جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة".

وأضافت أنه وبحسب الإعلان ستقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: "وام"