دي ميستورا.. مرّ بالعراق وأفغانستان وانسحب من سوريا فهل يجد طريقه في "الصحراء"؟

اتفق المغرب وجبهة البوليساريو على تعيين الأمم المتحدة للدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا لملف الصحراء بعد رفضهما 12 مرشحا للمنصب.

وذكرت الأمم المتحدة أن دي ميستورا لديه أكثر من 40 عاما من الخبرة الدبلوماسية، إلا أن تلك الخبرة لم تأت أكلها في سوريا حيث أعلن تخليه عن مهامه في نهاية العام 2018 بعد 4 سنوات قضاها كمبعوث خاص إلى سوريا وفشل حيث فشل سلفاه البارزان كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي في حل الأزمة.

ويجيد دي ميستورا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، وقد كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بين 2007 و2009، وفي أفغانستان بين عامي 2010 و2011 مبعوثا خاصا إلى سوريا بين عامي 2014 و2018 أعلن بعدها التخلي عن مهامه.

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ففي العام 2019 وخلال كلمة ألقاها في مركز "آغا خان" بلندن، ذكر مبعوث الأمم المتحدة أنه قدم استقالته من مهمامه في سوريا لتفادي مصافحة الرئيس بشار الأسد، حيث قال بالحرف الواحد: "قدمت الاستقالة العام الماضي لأسباب شخصية، وبشكل غير رسمي لأنني شعرت بأن الحرب على الأرض توشك على النهاية، ولكوني مناهضا في الواقع لما جرى في حلب وإدلب وداريا، لم يكن بوسعي أن أكون شخصا يصافح الأسد ويقول له: معليش".

وعلى الرغم من تصريحات دي ميستورا هذه إلا أن المبعوث الأممي السابق إلى سوريا كان قد التقى الرئيس السوري بشار الأسد مرات عديدة في العاصمة السورية دمشق لبحث ملف الأزمة السورية، ناهيك عن تصريحاته الكثيرة للصحفيين عن الأسد أثناء أداء مهامه كمبعوث أممي والتي قال خلالها إن "الرئيس الأسد هو جزء من الحل وسوف نستمر في إجراء مناقشات مهمة معه".

وتعددت الآراء بشأن التعيين، حيث رحبت النمسا بتعيين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتوقعت الخارجية النمساوية أن يوفر هذا الاختيار زخما جديدا للحوار ودفع العملية السياسية بشأن الصحراء قدما.

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كما أعلنت الجزائر أنها تسجل باهتمام قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ستيفان دي ميستورا، وقالت في بيان: "وإذ تعرب الجزائر عن أسفها العميق إزاء التأخير الذي تسبب فيه الجانب المغربي بخصوص استخلاف سلفه هورست كوهلر الذي قدم استقالته في مايو 2019، فإنها ترى أن تعيين دي ميستورا جاء في سياق جد متدهور ومحفوف بالمخاطر، لأنه يتميز باستئناف الأعمال العدائية بعد الخرق المفاجئ لوقف إطلاق النار من قبل القوات المغربية التي تحافظ على وجودها غير الشرعي منذ 13 نوفمبر 2020 في المنطقة العازلة بالكركرات، في انتهاك صارخ للاتفاقات العسكرية التي وقعها الطرفان، وصادق عليها مجلس الأمن".

من جهته رحب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بالتعيين، حيث قال في بيان، "أرحب بالإعلان عن تعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم بشكل تام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتعزيز السلام والإزدهار لمستقبل شعوب المنطقة.

RT @SecBlinken: أرحب بالإعلان عن تعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. تدعم الولايات المتحدة بشكل تام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتعزيز السلام والازدهار لمستقبل شعوب المنطقة. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 7, 2021

وفي المقابل ورغم ترحيب السلطات الرسمية في العديد من الدول بتعيين دي ميستورا، اختلفت الآراء بين النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب وناقد ومتسائل حول ما سيقدمه المبعوث الأممي من حلول لوضع نهاية للأزمة.

ماذا اصلح المبعوث ستافان دي ميستورا في العراق وافغانستان وفي سوريا لكي ينجح في اصلاح ما يمكن اصلاحه في الصحراء سميها كما شئت غربية مغربية انت حرّ وقضية بوليساريو المدعومة جزائرياً...! — Fatima Oudina (@FatimaOudina) October 7, 2021

🔴#صفعة_اخرى_للمخزن👇

✅تعيين الايطالي"ستافان دي ميستورا" مبعوث خاص للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية وسط ترحيب دولي واسع خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الاخر صدمة لشعب مملكة محمد6 الذي إكتشف أن تغريدة الإعتراف على تويتر حشوة من المخزن تم خداع "العياشي"بها للتطبيع. — Mohamed Larachi (@MohamedLarachi3) October 7, 2021

تعيين "ديميستورا" مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة هي فرصة جديدة لتسوية حقيقية للنزاع، تستهدف ايجاد حل سلمي متوافق عليه، ينهي ألام الصحراويين، ويدرجهم داخل إطار المشاركة الفعالة في تسيير شؤونهم، وإستفادتهم من خيراتهم،وعودتهم إلى ارضهم الساقية الحمراء و وادي الذهب. — Omar Khnibila (@OmarKhnibila) October 7, 2021

العمامرة يحلم حلم اليقضة

يدعو دي ميستورا🇺🇳 إلى إلزام #المغرب🇲🇦 بالعودة إلى وضع ما قبل 13 نونبر 2020 والتراجع عن ضم المنطقة العازلة بين #الݣرݣرات و #موريتانيا!!

😂😂😂😂😂

المغرب هو أيضا يدعو إلى العودة إلى ما قبل 1958 و التراجع عن ضم الصحراء الشرقيه — Jamal.b (@Jamalb22026307) October 7, 2021

⭕تعيين #ستافان_دي_ميستورا

🔸موقف #واشنطن المعبر عنه من طرف وزير خارجيتها #أنتوني_بلينكن حول الصحراء الغربية ينسف ما تبقى من امل لدى نظام #الاحتلال_المغربي في دعم ادارة #جو_بايدن لقرار #ترامب القاضي بمنح سيادة مزعومة للمغرب على #الصحراء_الغربية. pic.twitter.com/fGpyWQj4iv — said (@said_rasd10) October 7, 2021

نتمنى أن يلتزم المغرب بتنفيذ قرارات الامم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار و تسهيل عمل السيد دي ميستورا لتطبيق مسلسل التسوية عبر تقرير مصير سكان الصحراء الغربية و الاستقلال. — salrit (@salrit) October 7, 2021

#الجزائر 🇩🇿 تدعو دي ميستورا🇺🇳 إلى إلزام #المغرب🇲🇦 بالعودة إلى وضع ما قبل 13 نونبر 2020 والتراجع عن ضم المنطقة العازلة بين #الݣرݣرات و #موريتانيا!!

😂😂😂😂😂#الصحراء_الغربية — For Western Sahara (@WesternSaharaQ) October 7, 2021

المصدر: RT