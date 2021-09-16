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وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب وافق على دي ميستورا "تحت ضغط واشنطن"

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وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب وافق على دي ميستورا
Globallookpress
ستافان دي ميستورا
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نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر دبلوماسية بنيويورك أن "الرباط وافقت على تعيين ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية تحت ضغط الولايات المتحدة".

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وأوضحت الوكالة أن موافقة المغرب على تعيين دي ميستورا جاءت بعد أن رفض هذا الاقتراح لمدة أشهر.

وتساءلت مصادر الوكالة "عما تم تقديمه كمقابل لهذه الموافقة"، مرجحة أن يكون قد تم ذلك مقابل الإبقاء على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.

وبعد إعطاء المغرب موافقته، سيعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذا الترشيح على أعضاء مجلس الأمن من أجل الموافقة عليه، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، أعلن أمس الأربعاء أن الرباط وافقت على تعيين ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء.

المصدر: "واج"

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