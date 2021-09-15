المغرب يوافق على دي ميستورا

أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، أن الرباط وافقت على تعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

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وفي تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء"، أشار عمر هلال إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة شرع في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تعيين دي ميستورا في هذا المنصب الشاغر منذ مدة طويلة"، لافتا إلى أن "تعيين المبعوث الأممي السابق إلى سوريا في المنصب الجديد سيتم في غضون الأيام المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن".

هذا وأكد السفير أن "المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وواقع وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، معربا عن "استعداد المغرب لدعم جهود دي ميستورا لتسوية هذا النزاع الإقليمي وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، خاصة لقرارات 2440 و2468 و2494 و2548 التي كرست عملية الموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة"، في إشارة إلى الجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو".

بالإضافة إلى ما سبق، أوضح السفير المغربي أن "الرباط أكدت رسميا، خلال جلستي المائدة المستديرة السابقتين في جنيف بحضور الوزراء الجزائريين لمساهل ثم العمامرة، أن حل الخلاف حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي، وذلك ضمن إطار السيادة المغربية ووحدة أراضيها".

المصدر: "هسبريس"