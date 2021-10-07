أنقرة تعلن ردها على مقتل جندي تركي في شمال سوريا

أعلنت تركيا اليوم الخميس أنها اتخذت إجراءات عسكرية في شمال سوريا، ردا على مقتل أحد جنودها هناك اليوم الخميس.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أنها "قضت على خمسة إرهابيين مع أسلحتهم ضمن إطار عمليات فورية" نفذت ردا على مقتل الجندي في منطقة عملية "درع الفرات" (ريف حلب الشمالي الشرقي).

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن قصف مكثف متبادل بين القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها من جانب والوحدات الكردية المنتشرة في شمال سوريا من جانب آخر، منذ فجر اليوم.

المصدر: "الأناضول" + وكالات