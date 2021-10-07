أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

أعلنت تركيا عن مقتل أحد جنودها اليوم الخميس جراء هجوم في شمال سوريا.

ونعت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" الجندي القتيل، مؤكدة أنه لقي مصرعه جراء "هجوم صاروخي نفذه إرهابيون" في منطقة عملية "درع الفرات" (في ريف حلب الشمالي).

في غضون ذلك، أفادت وكالة "هاوار" الكردية بورود معلومات عن تدمير دبابة في قاعدة للجيش التركي في قرية تويس بريف مدينة الباب.

وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أن عدة مناطق في ريف حلب الشمالي شهدت صباح اليوم قصفا صاروخيا مكثفا ومتبادلا بين القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها من جانب والوحدات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب آخر.

وأشار "المرصد" إلى أن القوات التركية استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منذ فجر اليوم مناطق في سد الشهباء والسموقية وأماكن أخرى، بينما قصفت القوات الكردية مناطق النفوذ التركي ومنها القاعدة المذكورة في تويس.

المصدر: RT + وكالات