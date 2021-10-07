الكاميرات ترصد وجه ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية إيران في بيروت (فيديو)

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في حضور سفير إيران لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا والوفد المرافق.

وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور سفير إيران لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا والوفد المرافق#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي@IranEmbassyLB#لبنان#pcmpic.twitter.com/5C6zzZw9dA — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 7, 2021

ويعكس فيديو تم تداوله لبداية اللقاء علامات القلق وعدم الراحة على وجه ميقاتي، خاصة أنه لم ينظر نظرة مباشرة إلى وجه ضيفه الذي كان يتوجه إليه بالحديث.

حال ميقاتي يعكس موقفا طالما ردده في تصريحات متكررة منذ تسلمه منصبه حول إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان، معتبرا أنه "يمثل انتهاكا لسيادة لبنان لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية"، مضيفا: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من العقوبات لأن العملية (إدخال الوقود) تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وجدد ميقاتي موقفه هذا، حيث شدد في تصريح يوم أمس أن "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية".

كما أعلن أنه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة ضد الدول العربية بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن بيروت يجب أن تبني علاقات جيدة مع المجتمعين العربي والدولي.

المصدر: RT