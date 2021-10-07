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أحمدي نجاد يحذر: يتم التحضير لسيناريو خطير لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا

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أحمدي نجاد يحذر: يتم التحضير لسيناريو خطير لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا
Reuters
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قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد إنه "يتم الإعداد لسيناريو خطير للغاية ضد شعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا".

وكتب أحمدي نجاد في تغريدة عبر "تويتر": "لقد حذرت مرارا وتكرارا من أن أي صراع في المنطقة يلعب لعبة العدو وهو ضد إرادة ومصالح الدول"، مضيفا: "يبدو أن هناك مخططا خطيرا للغاية يتم الإعداد له لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا".

المصدر: RT

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