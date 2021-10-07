أحمدي نجاد يحذر: يتم التحضير لسيناريو خطير لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgab
قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد إنه "يتم الإعداد لسيناريو خطير للغاية ضد شعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا".
وكتب أحمدي نجاد في تغريدة عبر "تويتر": "لقد حذرت مرارا وتكرارا من أن أي صراع في المنطقة يلعب لعبة العدو وهو ضد إرادة ومصالح الدول"، مضيفا: "يبدو أن هناك مخططا خطيرا للغاية يتم الإعداد له لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا".
I have warned over and over that any conflict in the region is playing the enemy game & against the will & interest of https://t.co/gFmEIRO3Yp seems that a very dangerous scenario has been cooked up against the people of #Iran,Azerbaijan and #Armenia.— Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) October 7, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.