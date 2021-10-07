هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطراريا في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا اليوم الخميس بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها.
وذكرت مواقع تركية أنه تم إيقاف الرحلات بشكل مؤقت وإغلاق مطار طرابزون للتحقيق بإنذار وجود قنبلة على متن الطائرة الكويتية.
وقامت فرق مكافحة المتفجرات بأعمال فحص وتفتيش الطائرة التي سحبت إلى منطقة آمنة، وركابها الـ51، قبل أن يتبين أن البلاغ كان كاذبا.
#مباشر | بعد بلاغ عن قنبلة.. طائرة كويتية تهبط اضطراريا في طرابزون التركية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 7, 2021
بلاغ عن وجود قنبلة داخل طائرة ركاب كويتية هبطت اضطراريا في ولاية طرابزون التركية. السلطات تقوم بأعمال تفتيش داخل الطائرة التي سحبت إلى منطقة آمنة https://t.co/4XDg3Lb6AQ
المصدر: وكالات
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