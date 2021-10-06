الرئيس التونسي يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتم خلال هذه المكالمة، حسبما نقلته الرئاسة التونسية، "استعراض علاقات الأخوة المتينة القائمة بين البلدين، والتأكيد على الحرص المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات".

كما قدم سعيد التهاني على الانتخابات التي تم تنظيمها مؤخرا في قطر لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وسبق أن ذكر مكتب أمير قطر أنه أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، يوم 28 يوليو الماضي، عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية في تونس، وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار.

المصدر: RT