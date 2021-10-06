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إحصاء أممي: أكثر من 1400 مدني ضحايا الألغام في اليمن

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إحصاء أممي: أكثر من 1400 مدني ضحايا الألغام في اليمن
عناصر من الجيش اليمني يستعدون لإتلاف الألغام التي تم نزعها (صورة أرشيفية)
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أعلنت الأمم المتحدة أن 1424 مدنيا قتلوا خلال أربع سنوات جراء الألغام والذخائر التي لم تنفجر من مخلفات الحرب في اليمن.

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وقال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في بيان إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب الدامية التي تعصف باليمن منذ سبعة أعوام ما زالت تتسبب في قتل وتشويه المدنيين وتشكل مخاطر كبيرة على عمال الإغاثة.

 ودعا المكتب عبر "تويتر" المانحين لتقديم المزيد من الموارد لدعم جهود إزالة الألغام في اليمن.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتتناثر في مدن يمنية عدة آلاف من الألغام والقنابل التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك بين مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والتي تساندها السعودية.

 

المصدر: "رويترز"

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