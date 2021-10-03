اليمن.. نزع 1541 لغما في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، أنه تمكن من نزع 1541 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 5 ألغام مضادة للأفراد، و1008 ألغام مضادة للدبابات، و526 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.

وأضاف البيان: "تمكنت الفرق أيضا من تطهير 95760 مترا مربعا من الأراضي اليمنية لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ انطلاق المشروع نهاية يونيو 2018 ولغاية الآن 26.942.387 مترا مربعا".

ويهدف مشروع "مسام"، الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية مع عدد من الشركات المتخصصة في نزع الألغام في يونيو عام 2018، إلى تطهير الأراضي اليمنية، التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

المصدر: projectmasam