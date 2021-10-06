بلينكن يعلق على الانتخابات العراقية

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الانتخابات المقرر إجراؤها في العراق، في 10 أكتوبر الحالي، قائلا: "هذه فرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم".

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "انضممت اليوم إلى 11 وزيرا للخارجية في الاعتراف بانتخابات العراق المبكرة في 10 أكتوبر كفرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم.. حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات".

Today I joined 11 Foreign Ministers in recognizing Iraq’s October 10 early election as a critical opportunity for voters to determine their future. As requested, international partners mobilized substantial resources to bolster the integrity of the election. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 6, 2021

هذا وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات "التدخل" في العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده الكاظمي.

المصدر: RT