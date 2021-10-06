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بلينكن يعلق على الانتخابات العراقية

أخبار العالم العربي

بلينكن يعلق على الانتخابات العراقية
Reuters
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علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الانتخابات المقرر إجراؤها في العراق، في 10 أكتوبر الحالي، قائلا: "هذه فرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم".

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "انضممت اليوم إلى 11 وزيرا للخارجية في الاعتراف بانتخابات العراق المبكرة في 10 أكتوبر كفرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم.. حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات".

هذا وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات "التدخل" في العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده الكاظمي.

المصدر: RT

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