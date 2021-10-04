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هل ستأتي الانتخابات النيابية المبكرة بجديد للعراقيين؟

أخبار العالم العربي

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وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، أمين عام تجمع الفاو زاخو والناشط المدني عدي الزيدي يجيبان على هذا السؤال وأسئلة كثيرة أخرى.

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