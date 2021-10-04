هل ستأتي الانتخابات النيابية المبكرة بجديد للعراقيين؟
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وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، أمين عام تجمع الفاو زاخو والناشط المدني عدي الزيدي يجيبان على هذا السؤال وأسئلة كثيرة أخرى.
وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، أمين عام تجمع الفاو زاخو والناشط المدني عدي الزيدي يجيبان على هذا السؤال وأسئلة كثيرة أخرى.
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