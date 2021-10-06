ناشطون: ضغوط سعودية تهدد تحقيق الأمم المتحدة في جرائم حرب محتملة في اليمن

قال ناشطون اليوم الأربعاء، إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن.

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ولم ترد البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، على الفور على استفسار لوكالة "رويترز" عن تلك المزاعم، ومن المقرر مناقشة الاقتراح الذي قدمته دول من بينها هولندا وكندا يوم الخميس في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال نشطاء إن التصويت سيكون متقاربا وقد يعتمد على عدد الممتنعين عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة.

كما وجد فريق الخبراء البارزين الذي شكله المجلس في 2017 مرارا أن "الضربات الجوية والقصف وعمليات القتل التي ارتكبتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات قد ترقى إلى جرائم حرب".

المصدر: "رويترز"