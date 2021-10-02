الحوثيون يتهمون الرياض وواشنطن بـ"عدم الجدية بتحقيق السلام في اليمن"

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، السعودية والولايات المتحدة بعدم الجدية في إيقاف الحرب الدائرة منذ 7 أعوام في اليمن، وتحقيق السلام.

وقال عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، المشكلة من جانب جماعة "أنصار الله" في صنعاء، في تصريحات لقناة "المسيرة"، إن "التصريحات الأمريكية السعودية الأخيرة بشأن اليمن تأتي في سياق ذر الرماد في العيون".

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وشدد على "ضرورة أن يعلن تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) وقف عدوانه والحصار عوضا عن تقديم مبادرات كاذبة".

وأضاف أن "السعودية والولايات ليستا جادتان بشأن السلام في اليمن"، مؤكدا استعداد "أنصار الله" للسلام في أي وقت.

المصدر: "المسيرة"