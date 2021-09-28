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اليمن.. مقتل أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب

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اليمن.. مقتل أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب
Reuters مقاتلون حوثيون ـ أرشيف
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قتل أكثر من 130 مقاتلا في اليمن بعد يومين من اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين حول مدينة مأرب وسط البلاد.

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ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن زعماء قبائل ومسؤولين في الحكومة والحوثيين أن أحدث جولات القتال وقعت جنوب مأرب الغنية بموارد الطاقة، حيث يحاول المتمردون الحوثيون كسر دفاعات الحكومة، ما أسفر عن ذلك من العدد من القتلى.

ويأتي ذلك بينما توجه مستشار الرئيس الأمريكي جيك ساليفان، إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تضغط واشنطن لوقف إطلاق النار في حرب اليمن المستمرة منذ 2014.

وحاول الحوثيون على مدار سنوات السيطرة على مأرب التي تضم مئات الآلاف من النازحين اليمنيين، لاستكمال سيطرتهم على الشطر الشمالي من البلاد لكنهم قوبلوا بمقاومة عنيفة.

وفي مارس 2015، تدخل تحالف بقيادة السعودية في الحرب التي وصلت لطريق مسدود رغم حملة جوية وبرية محمومة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 

المصدر: وكالة "أسوشييتد برس"

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