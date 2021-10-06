لأول مرة.. محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في أداء "صلاة صامتة" في الأقصى
AP Mahmoud Illean
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في قرار هو الأول من نوعه، أقرت محكمة إسرائيلية بالحق المحدود لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى.
وقررت محكمة القدس الجزئية أمس الثلاثاء أن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة.
وأمرت المحكمة الشرطة بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق الحاخام أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.
يتبع..
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