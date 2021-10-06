الرئاسة السورية تنشر مقطع فيديو في ذكرى "حرب أكتوبر"

نشر حساب الرئاسة السورية في "إنستغرام"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لطائرات حربية ومضادات أرضية، تخلد ذكرى "حرب أكتوبر 1973".

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وعلقت الرئاسة السورية على هذا المقطع قائلة: "وليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعة، وينبتها الصمود، وترويها دماء الشهداء".

وأضافت: "الذكرى الثامنة والأربعون للانتصار في حرب تشرين التحرير".

وفي مقطع الفيديو، تظهر كلمات للرئيس بشار الأسد، وهي: "أهم شيء في حرب تشرين هو انتصار الإرادة، انتصار العقل العربي..عندما تمكن هذا العقل من معرفة أين تكمن مصلحته الحقيقية".

بالإضافة إلى قول الأسد: "ولو عدنا لتاريخ سورية منذ الاستقلال فهذه القوات هي التي صنعت تاريخ سورية بكل التفاصيل، وهي التي خاضت حرب تشرين التحريرية، وما زالت هذه القوات المسلحة تصنع تاريخ سوريا".

المصدر: RT