الرئاسة السورية تنشر مقطع فيديو في ذكرى "حرب أكتوبر"
نشر حساب الرئاسة السورية في "إنستغرام"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لطائرات حربية ومضادات أرضية، تخلد ذكرى "حرب أكتوبر 1973".
وعلقت الرئاسة السورية على هذا المقطع قائلة: "وليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعة، وينبتها الصمود، وترويها دماء الشهداء".
وأضافت: "الذكرى الثامنة والأربعون للانتصار في حرب تشرين التحرير".
وفي مقطع الفيديو، تظهر كلمات للرئيس بشار الأسد، وهي: "أهم شيء في حرب تشرين هو انتصار الإرادة، انتصار العقل العربي..عندما تمكن هذا العقل من معرفة أين تكمن مصلحته الحقيقية".
بالإضافة إلى قول الأسد: "ولو عدنا لتاريخ سورية منذ الاستقلال فهذه القوات هي التي صنعت تاريخ سورية بكل التفاصيل، وهي التي خاضت حرب تشرين التحريرية، وما زالت هذه القوات المسلحة تصنع تاريخ سوريا".
المصدر: RT
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