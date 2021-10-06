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شاهد.. نشر صور الضابطين المقتولين باشتباك الإسماعيلية في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. نشر صور الضابطين المقتولين باشتباك الإسماعيلية في مصر
Globallookpress
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الصورة الأولى للضابطين المقتولين في مصر خلال اشتباكات مسلحة مع أحد المسجلين خطر في الإسماعيلية.

شاهد.. نشر صور الضابطين المقتولين باشتباك الإسماعيلية في مصر
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وكانت مصادر أمنية مصرية قد كشفت عن وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة والعمليات الخاصة بمحافظة لإسماعيلية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة ضبط أحد العناصر الجنائية المسجلة وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.

وقالت المصادر إن الاشتبكات وقعت بمجرد وصول القوات حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الجنائي وأن الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار.

المصدر: RT

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