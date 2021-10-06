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السعودية.. القبض على لبناني وأردني قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة المكرمة

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السعودية.. القبض على لبناني وأردني قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة المكرمة
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين من الجنسيتين، اللبنانية والأردنية، جراء سطوهما على مؤسسة تجارية.

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وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية، في العقد الرابع مـن العمر، إثر سطوهما على مؤسسة تجارية"، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

المصدر: "الأمن العام السعودي"

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