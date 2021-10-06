صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك لايت"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الإمارات أصبحت دولة أخرى تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.

ونقل منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء عن صندوق الاستثمارات المباشرة تأكيده أن السلطات الإماراتية سجلت "سبوتنيك لايت" (أي الجرعة الأولى من "سبوتنيك V") كلقاح منفصل وأيضا كجرعة معززة.

BREAKING | RDIF: UAE authorizes 1-shot Sputnik Light, 1st component of #SputnikV, as a stand-alone vaccine. UAE also approved Sputnik Light as a booster shot.

More countries see Sputnik Light with its strengthening protection over time as an ideal booster. pic.twitter.com/kWT70cATnn — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 6, 2021

وكانت مصر قد سجلت "سبوتنيك لايت" أواخر سبتمبر الماضي.

وأظهر لقاح "سبوتنيك لايت" فعالية تصل 93.5% خلال حملة التطعيم به الجارية في باراغواي، حسب وزارة صحة هذا البلد.

المصدر: RT