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صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك لايت"

أخبار العالم العربي

صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: الإمارات تسجل لقاح
Sputnik
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الإمارات أصبحت دولة أخرى تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.

ونقل منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء عن صندوق الاستثمارات المباشرة تأكيده أن السلطات الإماراتية سجلت "سبوتنيك لايت" (أي الجرعة الأولى من "سبوتنيك V") كلقاح منفصل وأيضا كجرعة معززة.

وكانت مصر قد سجلت "سبوتنيك لايت" أواخر سبتمبر الماضي.

وأظهر لقاح "سبوتنيك لايت" فعالية تصل 93.5% خلال حملة التطعيم به الجارية في باراغواي، حسب وزارة صحة هذا البلد.

المصدر: RT

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