مصر.. إصدار طابعين بريديين لتخليد "نصر أكتوبر" وتكريم المشير الراحل طنطاوي (صور)

أعلنت الهيئة القومية للبريد بمصر عن إصدار طابعي بريد تذكاريين بمناسبة الذكرى الـ48 لـ"نصر أكتوبر" (حرب أكتوبر 1973، التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى).

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، شريف فاروق: "إن الهيئة حرصت على أن تشارك قواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي قدمت فيها قواتنا المسلحة تضحيات وإنجازات مازالت تدرس حتى الآن، وذلك بإصدار طابعَيْ بريد تذكاريين لتخليد هذه الذكرى الهامة في تاريخ الوطن".

وأشار فاروق إلى أن تصميم الطابع الأول يرمز إلى "ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ويوضح عبر رموز تعبيرية سهلة الوصول إلى المتلقي دور القوات المسلحة الباسلة في الحفاظ على مقدرات الوطن".

ولفت إلى أن "الطابع الثاني يأتي تكريما للمشير الراحل، محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، أحد أبناء مصر المخلصين وأحد رموزها العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة الوطن".

وأكد شريف فاروق أن "هيئة البريد تحرص دائما على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن".

المصدر: "اليوم السابع"