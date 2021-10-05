مركز المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري جراء قصف في إدلب
Reuters UMIT BEKTAS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfv5
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إصابة جندي سوري جراء قصف بقذائف الهاون من قبل مسلحين في محافظة إدلب السورية.
وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه خلال اليوم الأخير تم رصد 12 عملية قصف لمواقع الجيش السوري من قبل مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لوقف التصعيد.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية للتخلي عن الاستفزازات والوقوف إلى جانب التسوية السلمية في المناطق التي يسيطرون عليها.
المصدر: "تاس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.