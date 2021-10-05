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مصر تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

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مصر تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا
Globallookpress
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كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن عدد المواطنين المصريين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن.

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وقالت زايد إن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من هذه التطعيمات وصل حتى يوم أمس إلى أكثر من 13 مليون مواطن، بينما تجاوز عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 7 ملايين مواطن.

وأشارت إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تطعيم الأعداد المتبقية من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المنتمين لقطاعات التعليم العام والأزهري والتعليم العالي، ومؤكدة في الوقت نفسه أن هناك نسبة زيادة في تلقي التطعيمات في نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 18.4%.

المصدر: مصراوي

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