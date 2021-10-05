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اليمن.. جماعة "أنصار الله" تبدأ محاكمة 206 أشخاص بتهمة "تزوير محررات رسمية"

أخبار العالم العربي

اليمن.. جماعة
Reuters KHALED ABDULLAH
الحوثيون في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بدء محاكمة أكثر من مئتي شخص بتهمة "تزوير محررات رسمية"، والسعي لدى دولة أجنبية لعرض معاهدات قديمة خاصة بترسيم الحدود بين اليمن والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة بصنعاء، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في العاصمة عقدت جلسة برئاسة رئيسها القاضي مجاهد العمدي، لمحاكمة 206 متهمين بجرائم تزوير محررات عقارية، والسعي لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية (1918 - 1962) والمملكة الحجازية والنجدية وذلك للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي"​​​.

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وأضافت أنه "جرى في الجلسة التي مثل فيها 24 متهما، تلاوة جزء من قرار الاتهام والمتضمن 128 صفحة".

وأقرت المحكمة "استكمال قراءة قرار الاتهام في جلسة السبت القادم، وتكليف النيابة بإعلان المتهمين المفرج عنهم بالضمان للحضور وكذا المتهمين المقدمين كفارين من وجه العدالة".

المصدر: "سبوتنيك" 

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