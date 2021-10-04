الداخلية السورية توضح ملابسات قطع طريق حمص ـ طرطوس

طريق "حمص ـ طرطوس" بعد إعادة فتحة ـ (الداخلية السورية)

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن حركة السير على طريق حمص ـ طرطوس عادت إلى حالتها الطبيعية وذلك بعدما أقدم عدد من ذوي أحد المحكومين على قطعه بالإطارات المشتعلة.

وقالت الوزارة إن عددا من ذوي المحكوم عليه (ج ، ش)، من قرية حجر التابعة لمنطقة تلكلخ، تجمهروا على اوتوستراد طرطوس ـــ حمص، "بسبب صدور حكم قضائي بحق ولدهم"، وذلك عند الثامنة والنصف من صباح اليوم الإثنين.

وأضافت الوزارة أن عدة دوريات من وحدة حفظ الأمن والنظام وشرطة منطقة تلكلخ وفرع المرور بإمرة مدير منطقة تلكلخ، توجهت إلي المكان، وقالت إنه "تمت معالجة المشكلة، وفتح الطريق الدولي المذكور خلال نصف ساعة وإعادة الهدوء وحركة السير طبيعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن محافظ حمص بسام بارسيك أنه تمت إعادة فتح الطريق، وذلك بعدما قام عدد من الأشخاص بقطعه، احتجاجا على صدور حكم بالإعدام بحق مرتكب جريمة قتل مدير فرع المخابز في حمص.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية