"حماس" تتضامن مع سلطنة عمان

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، برقية تضامن وتعزية ومواساة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

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وأعرب هنية، اليوم الاثنين، في رسالته عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع سلطنة عمان، سائلا الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

وعبر هنية لسلطان عمان عن خالص التعازي والمواساة له ولأهالي الضحايا والمصابين، وللشعب العماني، داعيا الله تعالى أن يحفظ سلطنة عمان ويجنبها كل مكروه وسوء.

إلى ذلك، أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".

فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.

المصدر: RT