 
مباشر
عاجل
واشنطن: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار

"حماس" تتضامن مع سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

Reuters
سلطنة عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfh7

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، برقية تضامن وتعزية ومواساة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

إقرأ المزيد
سلطنة عمان تعلن عن انتهاء خطورة
سلطنة عمان تعلن عن انتهاء خطورة "شاهين"

وأعرب هنية، اليوم الاثنين، في رسالته عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع سلطنة عمان، سائلا الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

وعبر هنية لسلطان عمان عن خالص التعازي والمواساة له ولأهالي الضحايا والمصابين، وللشعب العماني، داعيا الله تعالى أن يحفظ سلطنة عمان ويجنبها كل مكروه وسوء.

إلى ذلك، أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".

فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا