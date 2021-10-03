لافروف وشكري يبحثان في موسكو حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا

يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المصري، سامح شكري، الاثنين محادثات في موسكو من المتوقع أن يبحثا فيها الأزمات العالقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وشكري، الذي يزور روسيا من 3 إلى 5 أكتوبر، سيتطرقان إلى القضايا المتعلقة بمواصلة توسيع التعاون الروسي المصري في المجال السياسي والتجاري الاقتصادي والثقافي الإنساني.

وأفادت الوزارة بأن "وزيري الخارجية سيتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية المستمرة بالتركيز على ضرورة تسوية الأزمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية عبر السبل السياسية الدبلوماسية".

وسيناقش لافروف وشكري خلال المحادثات المقبلة تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق من أهمها إقامة أول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة وإنشاء منطقة صناعية روسية قرب قناة السويس.

وأكدت الخارجية الروسية سابقا أن روسيا تعتبر مصر من الشركاء الأساسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان شكري قد زار موسكو في 27-31 أكتوبر 2020، بينما قام لافروف بزيارة إلى القاهرة في 11-12 أبريل 2021.

المصدر: وكالات روسية