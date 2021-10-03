وسائل إعلام: إصابات بين المدنيين جراء قصف الحوثيين لمأرب

أفادت وسائل إعلام بوقوع إصابات بين المدنيين جراء استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الأحد، بعدة صواريخ مدينة مأرب اليمنية الاستراتيجية.

وأكدت مواقع إخبارية يمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليا سماع دوي انفجارات عنيفة في مأرب اليوم، جراء إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على المدينة.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي وأحد السكان قولهما إن الصواريخ سقطت على مناطق داخل المدينة، مما أودى إلى إصابة ثلاثة مدنيين.

وأوضح الساكن المحلي للوكالة أن صاروخين استهدفا مناطق عسكرية، لكن صاروخا ثالثا سقط بالقرب من حي سكني يضم المقر العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وصعد الحوثيون منذ فبراير الماضي زحفهم العسكري الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مأرب، ما كان سيعزز، إذا تحقق، بشكل ملموس مواقعهم على الأرض وفي أي مفاوضات سلام مستقبلية.

المصدر: "أخبار اليمن" + "هنا عدن" + "رويترز"