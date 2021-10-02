أحزاب وحركات سودانية تنشق عن قوى الحرية والتغيير وتوقع ميثاقا جديدا

أعلن منشقون عن "ائتلاف قوى الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، عن توقيع ميثاق جديد لتوحيد قوى الحرية والتغيير.

وتضم القوى المنشقة عدة أحزاب وحركات موقعة على السلام، على رأسها حزب "البعث السوداني" وحركتي "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"العدالة والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم.

وقد توافدت اليوم أعداد غفيره على "قاعه الصداقة" لحضور توقيع الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير

وأطلقت على نفسها اسم "مجموعة الاصلاح".

RT

RT

وفي وقت اعتبر الجناح الحاكم بقوى الحرية والتغيير احتفال التوقيع على الميثاق الجديد، الذي ينظمه منشقون عن التحالف، بلا معنى ومحاولة لخلق أزمة دستورية بالبلاد.

وفي سياق متصل نفى مجلس السيادة الانتقالي في تعميم، أمس الجمعة، علاقة المجلس بخطاب موجه من الأمين العام للمجلس، الى وكيل وزارة الخارجية، لدعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، لحضور حفل التوقيع على الميثاق الجديد لوحدة قوى الحرية والتغيير.

المصدر: RT + سودان تربيون