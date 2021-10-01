مظاهرات حاشدة في الخرطوم دعما للحكومة المدنية ورفضا للمجلس العسكري

احتشد آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم يوم الخميس للمطالبة بحكم انتقالي مدني متهمين الجنرالات الذين يتولون السلطة الآن بعرقلة انتقالها.

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من بطء وتيرة الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي وعدم رضاهم عن الجهود المبذولة لغاية الآن لإبعاد شخصيات الحكم السابق.

وتجمع المتظاهرون في السكة الحديد لاستقبال القطارات القادمه من "ود مدني" و"عطبره" للمشاركة في "مليونية الحكم المدني" التي دعا إليها نشطاء وقوى المجتمع المدني.

وأفاد مراسل RT بأن السلطات أغلقت "جسر المك نمر" في الاتجاه من بحري إلى الخرطوم، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري.

المصدر: RT + وكالات