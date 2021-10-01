مصر.. ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة عصابة تقودها سيدة

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة بني سويف، في ضبط 60 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة تشكيل عصابي تقوده سيدة.

وتلقى أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية قاي، بقيام جيرانهم بالتنقيب عن الآثار، بمعاونة آخرين، باستخدام أدوات حفر ومواتير مياه، ووجود حفر وتسريب مياه خارج المنزل.

وانتقلت قوة من المركز لموقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وتم ضبط الأشخاص المبلغ عنهم، والتحفظ على أدوات الحفر والقطع الأثرية المضبوطة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن التشكيل مكون من 11 شخصا وتقوده سيدة، تخصص بالتنقيب عن الآثار أسفل المنزل.

وعثرت القوات بداخل المنزل على 60 قطعة يشتبه في أثريتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت استدعاء لجنة من الآثار لمعاينة القطع المضبوطة لبيان مدى أثريتها.

المصدر: "اليوم السابع"