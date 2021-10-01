توقف حركة الشاحنات بين مصر والسودان بسبب إغلاق متظاهرين "شريان الشمال"

توقفت حركة الشاحنات المصرية المتجهة إلى السودان بسبب إغلاق محتجين سودانيين طريق "شريان الشمال" الرابط بين مدينتي حلفا والخرطوم.

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وذكرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، في بيان صدر اليوم الجمعة، أنها تلقت إخطارا بتوقف حركة الشاحنات المصرية المتوجهة للسودان بسبب قيام عدد من موظفي ولاية شمالية سودانية بإغلاق طريق "شريان الشمال" تقارب من 950 كيلومترا عند محلية الدبة وتبعد حوالي 450 كيلومترا من مدينه حلفا.

وأضافت الشعبة أن الطريق مغلق منذ 27 سبتمبر، وهو ما تسبب في حجز العشرات من الشاحنات المصرية سواء القادمة من المعابر الحدودية والمتجهة إلى الخرطوم، والقادمة منها في اتجاهها لمصر عبر المعابر، بالإضافة إلى احتجاز العشرات من الحافلات السودانية ومئات السيارات الخاصة.

وتستمر السلطات المصرية، حسب البيان، في الاتصالات مع الجانب السوداني الذي أفاد بإرسال وفد من لجنة أمن الولاية للمتظاهرين للتفاوض معهم لفتح الطريق الذي لا يزال مغلقا حتى الآن، بالإضافة إلى قيام مسئولي مكتب وادي حلفا من الجانب المصري بزيارة مقر الحظيرة الجمركية بمدينة وادي حلفا وطمأنة سائقي عشرات الشاحنات المصرية بأن الطريق مقطوع وجار حل المشكلة واستئناف رحلاتهم، وكشف البيان عن تواصل الجهات الرسمية المصرية مع السلطات السودان لإنهاء الأزمة.

ويشهد السودان منذ أسابيع احتجاجات في مناطق عدة؛ بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية، وفي 25 سبتمبر أقدم محتجون على إغلاق مناطق جديدة لإمداد البترول من بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية