ليبيا.. الدبيبة يتفقد بلدية حي الأندلس بعد تنفيذ وزارة الداخلية عملية أمنية بالمنطقة

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بلدية حي الأندلس، بعد الحملة الأمنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات.

وأكد الدبيبة أن ما تقوم به القوات الحكومية اليوم هو حماية للشباب الذين يعول عليهم، مشيرا إلى أنه "أصدر تعليماته لإنجاز مرافق متكاملة لمنطقة حي الأندلس بغرض تطوير المنطقة خاصة أن هذا المطلب أصبح ضرورة ملحة".

واستمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال الجولة إلى ملاحظات سكان حي الأندلس التي أوضحوا من خلالها المشاكل التي كانت تعيشها المنطقة بسبب هذه العصابات التي قامت وزارة الداخلية بمداهمة أوكارها.

وكانت وزارة الداخلية الليبية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، شن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش، للقبض على مجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوزارة عبر "فيسبوك"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت منذ ساعات الفجر الأولى في تنفيذ الحملة بناء على تعليمات النائب العام.

وقالت مصادر أمنية لـRT إن معظم المقبوض عليهم من جنسيات إفريقية.

المصدر: RT