إصابات كورونا في اليمن تعود للارتفاع بعد تراجع نسبي

سجلت الإصابات بكورونا في اليمن ارتفاعا جديدا اليوم مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد التي شهدت تراجعا نسبيا في الإصابات منذ مطلع الأسبوع.

وحسب إحصاءات "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا فقد تم تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 8 وفيات اليوم مقارنة مع 28 إصابة و6 وفيات أمس الخميس.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد إلى 9111 إصابة، تعافى منها 5651 حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1729 حتى الآن.

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ولا تشمل تلك الإحصاءات المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ أن الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومدن كبرى شمالا وغربا، لا تعلن عن أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

ويُعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من المعلن رسميا بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كورونا، والإبلاغ عن الإصابات المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر، وضعف الثقة في القطاع الصحي في البلد الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: "رويترز"