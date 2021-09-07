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اليمن.. ‏تراجع وفيات كورونا

أخبار العالم العربي

اليمن.. ‏تراجع وفيات كورونا
Reuters /FW1F/mark heinrich
تدابير احترازية ضد كورونا في اليمن
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ذكرت لجنة مواجهة كورونا في اليمن أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بلغ اليوم الثلاثاء 39 إصابة مؤكدة و4 وفيات مقارنة مع 34 إصابة و7 وفيات أمس.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8181 إصابة توفي منها 1534 حالة بينما تعافى 5051.

وعلى صعيد متصل قال أحمد فاروق، السفير المصري لدى اليمن، إن بلاده تجري ترتيبات لتجهيز شحنة مساعدات مؤلفة من مستلزمات طبية ستقدم لليمن دعما لجهود مجابهة الجائحة.

وجاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح الذي أشاد بالمساعدات الطبية التي قدمتها مصر لبلاده في الفترة الماضية.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير، لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

ولا تزال جماعة "أنصار الله" الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال وغرب البلاد تتكتم على عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس.

المصدر: "رويترز"

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