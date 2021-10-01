"هآرتس": إسرائيل والبحرين بحثتا التعاون في مواجهة خطر المسيرات الإيرانية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحادثات التي جرت خلال زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى البحرين أمس شملت خطوات مشتركة يمكن اتخاذها لمواجهة خطر الطائرات المسيرة الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن إسرائيل والبحرين "تتطلعان إلى التعاون ردا على هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية التي تعد خطرا متزايدا في المنطقة"، لافتة إلى أن تل أبيب والمنامة وجهتا "إشارات واضحة" إلى طهران.

وزار لابيد خلال رحلته غير المسبوقة إلى المنامة أمس الخميس سفينة "بيرل هاربر" الحربية الأمريكية برفقة نظيره البحريني عبداللطيف الزياني والمسؤول البحري العسكري الأمريكي البارز براد كوبر والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في المنامة ماجي ناردي.

This evening, I visited the headquarters of the @US5thFleet and the multinational @CMF_Bahrain in Bahrain. There, I met Vice Admiral Brad Cooper, Commander of the 5th Fleet and Margaret Nardi, Chargé d’Affaires at @USEmbassyManama. pic.twitter.com/C9SyoHBukX — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

ووصف مسؤول إسرائيلي للصحيفة هذه الزيارة بأنه "حادث استراتيجي مهم"، قائلا: "تطور إيران المعدات العسكرية غير المأهولة، منها طائرات مسيرة لكن ليس هذا فقط، ويقلق ذلك الجميع"، وتابع: "الجميع يعرفون جيدا ماهية القدرات التي نعرضها".

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور خاصة عن ضمان المرور الآمن للسفن البحرينية عبر الخليج وفي المسارات البحرية الأخرى في المنطقة.

وبحث لابيد في المنامة أمس مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اجتماع هو الأول من نوعه، المسائل الأمنية، منها ملف إيران، والاقتصادية.

المصدر: "هآرتس"