 
مباشر

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rer5

منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، ما زالت إهراءات القمح المدمرة داخل المرفأ على حالها، والفراغات بين أعمدتها ينذر بانهيارها بشكل كامل مع الوقت، بحسب موقع "لبنان 24".

وقال الموقع إن مخاوف تسود من أن تساهم الأمطار في الأيام المقبلة في انجراف التربة أكثر تحت الاهراءات، ما يؤدي إلى زيادة الفراغات بين الأعمدة المدمرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن ما من خطوات اتخذت لإزالة الاهراءات التي تعتبر غير صالحة أبدا لاعادة التأهيل خصوصا أن جزءا كبيرا منها تحول إلى ركام.

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت (صور)
الصورة من "لبنان 24"

هذا وتوقفت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت (صور)
الصورة من "لبنان 24"

المصدر: "لبنان 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا