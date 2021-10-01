طهران تستنكر استقبال السلطات البحرينية وزير خارجية إسرائيل

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي مؤخرا للبحرين واعتبر استقباله من قبل حكام البحرين "عملا حقيرا يخالف إرادة الشعب البحريني الشريف".

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأي تمهيد لترسيخ الوجود الإسرائيلي المدمر في المنطقة، لأن ذلك "يأتي في سياق افتعال التوترات وتفاقم حالة انعدام الأمن فيها".

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وأعرب خطيب زاده عن أسفه لـ"تجاهل حكام البحرين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا بحق الشعب الفلسطيني المضطهد والصامد في نفس الوقت"، مؤكدا أن "مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى إضفاء مزيد من الشرعنة على الكيان الصهيوني، ولن تؤثر على الأهداف الفلسطينية المتمثلة في تحرير القدس الشريف باعتبارها القبلة الأولى لمسلمي العالم".

واعتبر هذا الموقف بأنه يشكل "وصمة عار" لن تمحى أبدا في جبين السلطات البحرينية".

وأكد قائلا: "إن شعوب المنطقة ستبقى معارضة لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني".

المصدر: RT