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في اجتماع تاريخي.. وزير خارجية إسرائيل يثمن "قيادة وإلهام" ملك البحرين

أخبار العالم العربي

في اجتماع تاريخي.. وزير خارجية إسرائيل يثمن
AP Shlomi Amshalem
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أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بإسهام العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في تنمية العلاقات بين الدولتين، وذلك خلال اجتماع تاريخي هو الأول من نوعه بينهما.

ونشر لابيد الذي وصل إلى المنامة صباح اليوم الخميس عبر رسالة غير مسبوقة على حسابه في "تويتر" لقطات تظهره إلى جانب العاهل البحريني في القصر الملكي، وشكر الملك حمد على هذا "اللقاء التاريخي الدافئ والمفعم بالأمل".

وشدد لابيد على أن "قيادة العاهل البحريني وإلهامه أفضيا إلى تعاون حقيقي" بين الدولتين، مضيفا: "حدد اجتماعنا طريقة للمضي قدما في العلاقات".

ويعد ذلك أول لقاء في التاريخ بين عاهل بحريني ومسؤول إسرائيلي.

وكان لابيد قد اجتمع في وقت سابق من اليوم في المنامة مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، ولي عهد المملكة ورئيس حكومتها، سلمان بن حمد آل خليفة، ومن المقرر أن يشارك في مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية.

المصدر: RT

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