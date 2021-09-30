في اجتماع تاريخي.. وزير خارجية إسرائيل يثمن "قيادة وإلهام" ملك البحرين

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بإسهام العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في تنمية العلاقات بين الدولتين، وذلك خلال اجتماع تاريخي هو الأول من نوعه بينهما.

ونشر لابيد الذي وصل إلى المنامة صباح اليوم الخميس عبر رسالة غير مسبوقة على حسابه في "تويتر" لقطات تظهره إلى جانب العاهل البحريني في القصر الملكي، وشكر الملك حمد على هذا "اللقاء التاريخي الدافئ والمفعم بالأمل".

Thank you to the King of Bahrain, His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa, on a historic, warm, and hopeful meeting.



His Majesty’s leadership and inspiration have led to true cooperation and our meeting outlined the path forward for our relationship. pic.twitter.com/Ip6Ewu4Gsn — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

وشدد لابيد على أن "قيادة العاهل البحريني وإلهامه أفضيا إلى تعاون حقيقي" بين الدولتين، مضيفا: "حدد اجتماعنا طريقة للمضي قدما في العلاقات".

بالفيديو: وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد مع سمو العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في المنامة.

سلام الشجعان امسى واقعا ملموسا وملهما للمزيد من دول المنطقة الانضمام الى قطار السلام🇮🇱🕊🇧🇭 pic.twitter.com/GPSiatSn6X — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2021

ويعد ذلك أول لقاء في التاريخ بين عاهل بحريني ومسؤول إسرائيلي.

وكان لابيد قد اجتمع في وقت سابق من اليوم في المنامة مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، ولي عهد المملكة ورئيس حكومتها، سلمان بن حمد آل خليفة، ومن المقرر أن يشارك في مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية.

المصدر: RT