بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار المنطقة
Reuters /FW1F/Leslie Adler
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rem1
تلقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن بايدن "أعرب عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين البلدين "لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط"، معربا عن تطلعه "لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات".
المصدر: "واس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.