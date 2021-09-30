السودان يضع شروطا للعودة إلى محادثات سد النهضة

جدد وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، رفض بلاده الانخراط في أي محادثات حول سد النهضة لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل على رأسها سلامة سد الروصيرص.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال استقبال عباس اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشرق إفريقيا والسودان براين هانت، وعددا من المسئولين بالخارجية الأمريكية والسفارة لدى الخرطوم.

وتطرق اللقاء لتطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وجدد الجانب السوداني على أهمية تنفيذ ما جاء في البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، تشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض.

وتبادل الجانبان السوداني والأمريكي الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيري الري السوداني والأثيوبي خلال هذا الشهر، كما تطرقا للأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لسد النهضة، والتدابير التي قام بها السودان وكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.

وجدد الوزير السوداني رفض بلاده الانخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل على رأسها سلامة سد الروصيرص وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، إضافة إلى توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.

المصدر: "سونا"