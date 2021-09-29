وزير ري مصري سابق: موقع سد النهضة ليس المنطقة المثلى لإنشاء سدود كبرى (فيديو)

قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام إن المنطقة المقام بها سد النهضة ليست المنطقة المثلى لإنشاء السدود الضخمة.

وصرح محمد نصر علام بأن المنطقة ملائمة للسدود الصغيرة التي تحجز المياه وتولد الكهرباء بكمية مماثلة للسد الإثيوبي.

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن بعض الدراسات الحديثة في بعض الجامعات الأمريكية كالبحث الأخير الذي سلطت جريدة "الشروق" عليه الضوء، تحذر بشدة من احتمالات انهيارات في سد النهضة وترصد بالرادار بعض الإنحرافات الأفقية والرأسية في مناسيب السد وخاصة السد المساعد.

وأشار وزير الري المصري الأسبق إلى تشكيل لجنة مصرية لدراسة البحث بصورة وافية وإعداد تقرير له لعرضه على المختصين، موضحا أن الدراسة التي نشرتها "الشروق" شارك فيها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وبعض المختصين من وزارة الري.

وأوضح أن الدراسة تحذر من خطورة سد النهضة وعدم ملئه بشكل كامل ووضعت بعض القيود والشروط، قائلا إن جامعة MTI في الولايات المتحدة نبهت خلال ورشة عمل خلال عامي 2013 و2014 إلى مخاطر إنشائية كبيرة جدا في السد المساعد.

وذكر أيضا أن هناك تقارير رسمية ودراسات أرسلت إلى إثيوبيا ودول حوض النيل، تشير إلى المخاطر على السد الخرساني، متابعا: "يجب أن تكون تلك الأمور موثقة، والأمر بذاته كاف لوقف السد عن طريق أي منظمة دولية".

وشدد الوزير الاسبق على أهمية أن تكون البيانات والأساليب معروضة بشكل كاف وواف بناء على القياسات الدولية، موضحا أن اللجنة الدولية التي قيمت تصميمات سد النهضة خلال عامي 2012 و2013 أوصت بإعادة شاملة للدراسة الإنشائية للسد نظرا للمخاطر المحيطة في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية