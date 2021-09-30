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مراسلنا: اطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم

السودان.. انطلاق "مظاهرات مليونية" تدعو للحكم المدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري

أخبار العالم العربي

السودان.. انطلاق
Reuters
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انطلقت ظهر اليوم الخميس، مظاهرات دعت إليها قوى المجتمع المدني في السودان للمطالبة بحكم مدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري.

وأفاد مراسلنا بأن السلطات السلطات أغلقت "جسر المك نمر" في الاتجاه من بحري الي الخرطوم، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري.

وتجمع المتظاهرون في السكة الحديد لاستقبال القطارات القادمه من "ود مدني" و"عطبره" للمشاركة في "مليونيه الحكم المدني" التي دعا إليها نشطاء وقوى المجتمع المدني.

السودان.. انطلاق
RT

وفي نفس السياق قال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان اليوم الخميس، "إن هدف المواكب هو حماية الانتقال الديموقراطي، ولا سبيل لتحقيقه إلا بفض الشراكة مع المجلس العسكري، وبإعلان موقف رافض للشراكة ومؤسساتها".

السودان.. انطلاق
RT

المصدر: RT

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