الخصاونة يؤكد اهتمام الأردن بدعم لبنان

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اهتمام بلاده بدعم لبنان وصون استقراره، والتزامه بالتنسيق مع كل الجهات والدول لتأمين الاحتياجات اللبنانية في إطار التوافق الدولي القائم.

وبعد لقائه نظيره اللبناني، نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي في بيروت، قال الخصاونة: "تطرقنا إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من أزمة الطاقة، وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الإقليم لتأمين احتياجات من المملكة الأردنية، وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى مصادقة، ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها".

وأضاف: "نعلن مجددا تضامننا مع لبنان، والأمم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق، وأن الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك عبدالله الثاني"، مشددا على أن "الأردن ليس لديه خلافات مع أحد، ونحن دائما كنا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم".

بدوره، قال نجيب ميقاتي: "تم التطرق إلى العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري، وإلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن"، مؤكدا "أننا نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام