رئيس الحكومة الأردنية يصل بيروت

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، الى مطار بيروت الدولي، بزيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد الخميس.

وكان في استقبال الخصاونة والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد



ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.



وبعد وصول الوفد عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر اقامته.



وسيستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان غدا صباحا باجتماع مع ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك، على أن يزور لاحقا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

1/3 وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد .

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد ... pic.twitter.com/d1sBdRQg6N — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 29, 2021

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام